Valentino Lazaro è un nuovo calciatore del Newcastle: l’esterno austriaco, dopo una prima parte di stagione deludente con la maglia nerazzurra, si trasferisce in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto. In attesa delle comunicazione ufficiali da parte dei due club, l’ex Hertha Berlino ha gia posato con la maglia dei Magpies, dopo aver sostenuto e superato in mattinata le visite mediche.