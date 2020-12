Inter, Lazaro festeggia la qualificazione del ‘Gladbach: “Ce l’abbiamo fatta”

“Ce l’abbiamo fatta! Ottavi di finale… Per la prima volta nella storia del nostro club”. Nella serata amara dell’Inter con l’eliminazione del club nerazzurro in Champions League dopo il pari a reti inviolate contro lo Shakhtar Donetsk, l’unico interista a sorridere è Valentino Lazaro.

L’esterno austriaco di proprietà dell’Inter ha festeggiato su Instagram il passaggio del turno e l’accesso per la prima volta nella storia del suo Borussia Monchegladbach, club in qui è in prestito in questa stagione.