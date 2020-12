Lazaro: “Inter club di livello mondiale, Lukaku incredibile. Il fuorigioco? La penso così”

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Borussia Moenchengladbach, Valentino Lazaro, esterno in prestito dall’Inter, ha parlato così della gara di ieri contro la sua ex squadra: “Abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per entrare in partita e siamo stati un po’ passivi per i primi minuti. Ma abbiamo lottato e la partita è stats complessivamente equilibrata. Entrambe le squadre hanno avuto buone possibilità di segnare ed è stata una partita molto emozionante. È un peccato che abbiamo perso, ma nessuno può biasimarci per nulla in termini di prestazioni. L’Inter è un club di livello mondiale. Anche se qualcuno dice che l’Inter non è in forma, in alcune situazioni si è vista che qualità hanno. In attacco avevano un attaccante come Romelu Lukaku, che in realtà avevamo abbastanza sotto controllo. Con le poche chance che ha avuto però è stato coinvolto in tutti e tre i gol, è impossibile fermarlo per 90 minuti. Tuttavia abbiamo giocato bene ed è un peccato che alla fine non sia bastato.

Romelu è un bravo ragazzo che dà sempre il 110 percento per la sua squadra. Lo ha dimostrato contro di noi con i suoi gol. E non lo fa solo da questa o dall’ultima stagione, ma lo fa da tutta la sua carriera. Segna un numero incredibile di gol ed è per questo che è così prezioso. Il fuorigioco del gol negato era di pochi centimetri. Dal mio punto di vista Embolo non era nel campo visivo del portiere, che non avrebbe potuto reagire affatto. Peccato solo che non sia bastato a compensare i pochi centimetri. Ma possiamo essere orgogliosi dei nostri risultati nella fase a gironi finora. E abbiamo ancora la possibilità di avanzare agli ottavi di finale di Champions League. Ci crediamo fino alla fine e daremo tutto nell’ultima partita al Real Madrid per raggiungere il nostro grande obiettivo”, ha concluso.