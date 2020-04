Dieci anni fa l’Anderlecht si laureava campione del Belgio. In quella squadra militava anche Romelu Lukaku che su Instagram ricorda così quella stagione: “10 anni fa abbiamo vinto il campionato. Avevamo una grande squadra e per me a 16 anni è stata una benedizione stare con quei ragazzi!“, ha scritto l’attaccante nerazzurro su Instagram.