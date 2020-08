30 gol alla sua prima stagione in Italia con la maglia dell’Inter. Romelu Lukaku è il perno della squadra nerazzurra, vero insostituibile per Antonio Conte che lo ha voluto e chiesto con forza. Un anno fa Big Rom diventava un nuovo giocatore dell’Inter e su Instagram commenta così i primi 12 mesi in nerazzurro: “1 anno fa oggi sono entrato a far parte di questo bellissimo club“.