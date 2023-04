Lukaku, Bennacer: “Il razzismo non ha posto negli stadi”. Poi lancia un appello alla Serie A

Nel corso di Juventus-Inter, Romelu Lukaku è stato vittima di vergognosi insulti razzisti arrivati da una parte del tifo bianconero. In tanti si sono schierati con l'attaccante belga, anche il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer , ha voluto mandare un messaggio contro il razzismo esortando la Lega Serie A a prendere seri provvedimenti.

"Il razzismo non ha posto negli stadi e da nessun'altra parte. Serie A, è il momento di agire davvero. Ogni anno c'è lo stesso problema, ma non cambia nulla", ha scritto il giocatore in una Stories su Instagram.