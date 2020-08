Lukaku leader anche sui social: Hakimi gli scrive, per Big Rom è già uno di famiglia

Romelu Lukaku continua a mettere in campo prestazioni di altissimo livello. Ieri, contro il Getafe in Europa League, a coronare la solita partita di fatica per la squadra è arrivato anche un gol pregevole. L’attaccante nerazzurro è un leader non solo per le qualità di giocatore ma anche per quelle umane, che compattano lo spogliatoio nerazzurro e lo rafforzano in vista dell’obiettivo da raggiungere. Sempre attento alla squadra e ai compagni, Romelu ha risposto al commento di Achraf Hakimi su Instagram con un significativo “hermano”. Anche Hakimi è già uno di famiglia per Big Rom e l’Inter.