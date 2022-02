Lukaku, altra gara da dimenticare: col Palace numeri “imbarazzanti”. Dal 2003/04…

Prova da dimenticare quella dell'attaccante belga nella vittoria del Chelsea contro il Crystal Palace

"Il minor numero di tocchi in una partita di Premier League per un giocatore con oltre 90 minuti giocati da quando questi dati sono disponibili per intero per la competizione (2003-04)", riporta Opta. "Statistiche imbarazzanti", è il commento più ricorrente sui siti sportivi inglesi. Più che sospetti ormai è una certezza che la decisione di Big Rom di lasciare Milano la scorsa estate si sia rivelata sbagliata.