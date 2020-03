Romelu Lukaku è tornato a parlare ieri del gol segnato in Europa League contro il Ludogorets. Il bomber nerazzurro lo ha descritto così: “Fortuna e anche un po’ di qualità”. Il mix perfetto. E quando l’account ufficiale della UEFA ha ricordato oggi i numeri e gol di Romelu in Europa League (2 gol in 2 partite), l’account dell’Inter ha risposto postando il gol di Lukaku. Con una precisazione: “Gli haters diranno che si è trattato di un colpo di fortuna”.