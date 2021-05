Magnini, pioggia di insulti dopo la foto pubblicata in Duomo per la festa scudetto Inter

Il nuotatore è stato preso di mira dopo aver pubblicato una foto nel bel mezzo dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter in piazza Duomo. Ecco come si è giustificato Magnini...

Redazione1908

Filippo Magnini, grande tifoso dell'Inter, è stato travolto dalle polemiche dopo aver pubblicato una foto in piazza Duomo nel bel mezzo dei festeggiamenti per lo scudetto. “Non credo sia un vanto, vista la situazione sanitaria in cui siamo…”, gli hanno scritto alcuni dei suoi follower polemizzando sul tema degli assembramenti.

Post rimosso e scuse

Il nuotatore ha poi rimosso la foto e pubblicato una sorta di giustificazione: "Giusto per fare chiarezza... non tutte le persone che erano in giro ieri per Milano stavano facendo assembramenti per la festa dei tifosi interisti. Noi eravamo in giro con i monopattini vicino a casa e stavamo tornando a casa. Stando sempre a debita distanza e con le mascherine. E' vero ho fatto foto e stories perché essendo completamente in buona fede mi erano parsi dei bei festeggiamenti. Purtroppo poi sono degenerati e non condivido quello che è successo ma io ero già comodamente a casa sul mio divano. La sciarpa ce l'avevo dalla mattina nella eventualità che l'Inter vincesse... e anche oggi per sfottò alla mia compagna". La compagna Giorgia Palmas è infatti una grande tifosa della squadra rivale, il Milan.