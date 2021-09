Longhi: “Milan, più difficile che per l’Inter che ora somiglia vagamente al Real”

Il giornalista ha detto la sua sulle sfide che attendono in Champions le due milanesi una impegnata contro i blancos e l'altra contro il Liverpool

La sfida più dura ce l'ha l'Intercon il Real o il Milan contro il Liverpool? Bruno Longhi ha dato la sua risposta a Skysport: «Per l'impatto Anfield e per i rossoneri che tornano in Champions per un inedito sarà più difficile. I nerazzurri hanno una vaga somiglianza con la squadra spagnola».