FIFA22, tra i Fut Heroes Milito: “Madrid non la dimentico”. Cambiasso: “Quella sera…”

L'EA Sport ha annunciato che nel gioco ci saranno card dedicate ai giocatori che hanno fatto la storia del loro club e c'è anche l'ex Inter

Non la può dimenticare come nessun interista che ha vissuto quei momenti potrà fare mai. La vittoria a Madrid dopo 45 anni di attesa per la Champions. A quella, anche se ha vinto anche il resto, Diego Milito si riferisce quando annuncia che ci sarà anche lui tra le card speciali di FIFA 2022. L'ex attaccante nerazzurro ha ringraziato l'azienda per averlo inserito tra le card. Ma soprattutto ha scritto: "Non dimenticherò mai quella notte a Madrid. Felice di tornare in campo in FIFA2022 come FIFA Ultimate Team Hero".