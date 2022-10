Minacce pesanti dai tifosi del Barça alla fidanzata di Bastoni: “Ma quanto fate schifo?”

L'ambiente catalano è in fibrillazione dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Non hanno aiutato le parole di Xavi che in conferenza stampa si è sfogato a proposito delle presunte ingiustizie arbitrali e non ha aiutato neanche il punto di vista della stampa spagnola, che ha - anzi - alzato i toni nei confronti dei nerazzurri e infiammato un'atmosfera già esplosiva. Tra i destinatari delle polemiche catalane spicca Alessandro Bastoni.