Il post di ringraziamento della modella Kristina Liliana all'indirizzo di Marcus Thuram e dell'Inter non è sfuggito ai tifosi e follower più attenti. I tifosi hanno infatti immediatamente pensato ad un'amicizia tra la bellissima modella e il calciatore francese, visto il ringraziamento. Sotto alle foto postate su Instagram si legge: "Inter is always a vibe!" La modella indossava curiosamente una maglia di Lothar Matthäus.