La moglie di Hakimi sommersa da commenti omofobi: “Inammissibili, che pena”

L'attrice e moglie del giocatore dell'Inter ha denunciato e risposto con forza ai numerosi commenti omofobi ricevuti sul suo profilo social.

"Di solito non presto attenzione alla mancanza di rispetto perché non spreco le mie energie. Ma voglio dire apertamente che gli insulti che sto ricevendo per aver parlato in favore della libertà di amare sono inammissibili. Spero che un giorno possiate essere più tolleranti e istruiti. Fino ad allora smettetela di seguirmi, non voglio annoverarvi tra i miei follower". Con queste parole amareggiate Hiba Abouk ha denunciato i commenti omofobi ricevuti dopo aver condiviso un post in favore della libertà di amare.