Il messaggio duro di Claudia Nainggolan: “Solo i genitori non ti tradiscono, ho imparato…”

“Finalmente siamo agli sgoccioli… anche quest’anno sta per terminare… un anno ricco di ansia e stress, per me già il secondo… Nonostante tutto questi graziosi due anni mi hanno insegnato tante cose. Ad esempio… Fare affidamento solo su tuo padre e tua madre… loro non ti tradiranno mai e soprattutto non sbagliano mai!!! Riconoscere i veri amici, insomma quelli che nonostante tutto ci saranno sempre… Eliminare le persone negative dalla propria vita fa stare meglio!!! non augurare mai nulla a nessuno… ci penserà il karma”. Con queste parole Claudia, moglie di Nainggolan, ha voluto salutare il 2020 – ormai agli sgoccioli – e lanciare un messaggio positivo e duro allo stesso tempo.