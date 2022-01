La moglie di Sensi dopo il gol: “Te lo meriti tanto, sono fiera di te. Tutte queste…”

La moglie del giocatore nerazzurro ha espresso tutto il suo orgoglio per la prestazione di Stefano. Anche con il pancione Giulia lo ha sempre sostenuto allo stadio e ha sempre creduto in lui.

La moglie di Stefano Sensi, Giulia Amodio, ha voluto condividere una dedica speciale dopo una serata da incorniciare. Il giocatore ha trovato spazio nei tempi supplementari e ha firmato il gol decisivo per la vittoria e per la qualificazione al turno successivo della Coppa Italia: "Alla fine tutte queste presenze allo stadio con tanto di pancione, freddo e speranza ne sono valse la pena.. .Te lo meriti tanto amore mio, sono fiera di te!" Anche Simone Inzaghi ha parlato di Stefano in termini estremamente positivi. Felice che il giocatore si sia preso un posto da protagonista in una serata come quella di ieri.