Mourinho e la promessa fatta a Reguilón: “Mi è costata 500 sterline ma…”

Si respira una grande atmosfera all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Il club di Levy è al primo posto in classica ed è reduce dalla vittoria contro il Manchester City. Una bella atmosfera come testimonia il post su Instagram di José Mourinho. Grazie a una promessa mantenuta dal portoghese, Sergio Reguilón potrà godersi un prosciutto intero. “Una promessa è una promessa. Mi è costato 500 sterline ma mantengo le mie promesse“, ha scritto lo Special One su Instagram postando una foto in compagnia del giocatore e del prosciutto, ovviamente.