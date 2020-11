“Pensa ad allenarti bene!”, la risposta di Nainggolan al tifoso non si fa attendere

Radja Nainggolan non è uno che si nasconde. Né in campo, né fuori. Soprattutto quando le cose non vanno bene. Ad un tifoso che lo accusava di non allenarsi bene il Ninja ha replicato: “Perché, tu dici che mi alleno male?” A strappare un sorriso a Radja è stato invece un altro tifoso, che sotto al post in cui il centrocampista belga sponsorizzava la nuova X Box, ha commentato: “Finalmente puoi iniziare a giocare!!” Emoticon sorridenti, nessuna replica: il Ninja non si scompone.