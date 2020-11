Vieri: “Inter forte, ha solo bisogno di tempo. Vorrei vedere di più Nainggolan. A Conte manca…”

Christian Vieri torna a parlare in diretta su Instagram. Questa volta, l’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Italiana – tra le altre – ha parlato dei nerazzurri di Antonio Conte con un altro ex calciatore del club meneghino, Daniele Adani:

“L’Inter è forte forte, c’è anche Radja Nainggolan che vorrei vedere giocare di più. Poi ci sono Arturo Vidal, Stefano Sensi che ha il problema ai flessori… Sono forti, hanno qualità – le parole riportate da TMW -. Hanno solo bisogno di tempo. Manca un centravanti che faccia il vice di Romelu Lukaku, io in rosa metterei sempre 4-5 attaccanti per provare a vincere Champions e campionati. Se manca Lukaku, deve giocare un altro al posto suo. Non vinci le partite perché manca lui? Devi avere un altro centravanti come Lukaku che quando lui non c’è possa rimpiazzarlo. Ivan Perisic davanti mica va bene… Comunque la squadra prima o poi girerà. Ora ci sono pressioni nuove, quest’anno giocano per vincere lo Scudetto quindi c’è pressione in più“.