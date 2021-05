Nainggolan, bordata ad un tifoso del Milan: “Non piangere. Se non tiri in porta non vinci”

Radja Nainggolan risponde su Instagram ai tifosi del Milan, che attaccano il Cagliari dopo il pari a San Siro di domenica sera

Proprio il belga ha risposto su Instagram a uno dei tanti commenti dei tifosi del Milan, che hanno preso di mira il Cagliari per la 'prova della vita' proprio contro i rossoneri. "E non piangere, c****. Come fanno a vincere se non tirano in porta?" ha scritto l'ex calciatore dell'Inter.