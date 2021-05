Mercato, l’Inter ha scelto: “3 cessioni che non fanno parte delle idee di Conte”

Tre i nomi che l'Inter cercherà di cedere per fare cassa e per sistemare i conti: tutti calciatori che non rientrano nel progetto

E' ormai chiaro come l'Inter ha necessità di cedere i suoi esuberi per sistemare i conti e per evitare di perdere uno dei suoi calciatori chiave. Ecco perché, come scrive Il Giorno, il club nerazzurro ha scelto tre nomi in esubero che non rientrano nel progetto da dover piazzare ad ogni costo: "Con il Cagliari si parlerà di Nainggolan, ora che i sardi sono salvi, mentre lo Sporting Lisbona sta pensando di confermare Joao Mario e si attendono le mosse del Borussia Moenchengladbach riguardo al possibile riscatto di Lazaro. Tutti giocatori che non fanno parte delle idee della dirigenza e di Conte, a cui andrà aggiunta qualche altra cessione".