Napoli, Juan Jesus saluta Spalletti. E posta sui social un vecchio labiale…

Il difensore del Napoli ha ringraziato via social l'ormai ex allenatore che lo ha riaccolto in azzurro dopo l'esperienza alla Roma

La loro complicità viene da lontano. Perché Luciano Spalletti e Juan Jesus si erano già incontrati prima di Napoli in carriera. Alla Roma, non all'Inter, nonostante siano entrambi ex nerazzurri. E il feeling si è consolidato all'ombra del Vesuvio, in un'esperienza culminata con lo scudetto di quest'anno. Negli ultimi minuti è arrivato anche il saluto del difensore al tecnico toscano, attraverso Instagram: