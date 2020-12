Vidal raggiante in allenamento, Conte può sorridere: il cileno torna a disposizione

Arturo Vidal torna a disposizione di Antonio Conte. Gli scatti dell’allenamento e soprattutto gli scatti condivisi dallo stesso giocatore sui social raccontano la buona riuscita del recupero. In questi giorni il cileno aveva lavorato sodo individualmente, ora è tornato in gruppo. E come raccontato dalla Rosea si riprende anche il suo posto da titolare nel centrocampo nerazzurro.

Vidal ha voluto condividere la gioia per il suo recupero anche sui social. Negli scatti postati ci sono tanti sorrisi (con Hakimi e Perisic, per esempio) e anche un abbraccio importante (quello con il “leader” Lukaku). Poi la “notizia” che fa felice Antonio Conte e i tifosi: “Sono pronto!”