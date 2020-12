Inter, Vidal si riprende il suo posto. Recupero lampo per Brozovic. Ora Conte ha un ‘problema’

Dopo aver vinto lo scontro diretto col Napoli, l’Inter dovrà superare anche l’esame Spezia. La neopromossa sarà ospite dei nerazzurri a San Siro domenica alle ore 15. In vista della gara, Conte potrebbe recuperare due giocatori importanti: Brozovic e Vidal. Il cileno rientrerà dopo lo stop e si riprenderà il suo posto da titolare nel centrocampo nerazzurro. Così come Brozovic, uscito durante la gara col Napoli, ma pronto a rimettersi in regia contro lo Spezia. Ora Conte torna ad avere il ‘problema’ delle scelte a centrocampo. Il terzo posto in mediana dovrebbe essere occupato da Barella.

In difesa il tecnico dei nerazzurri sembra intenzionato a non cambiare nulla. Cambieranno, invece, le fasce laterali: Hakimi e Perisic dovrebbe iniziare dal 1′. Scelte obbligate per Conte nel reparto offensivo con Lukaku e Lautaro che sono gli unici attaccanti a disposizione.

Nello Spezia Farias dovrebbe affiancare Gyasi e Nzola in attacco con Agudelo che torna in panchina. Terzi (Chabot è squalificato) e Bastoni candidati al rientro in difesa, possibile conferma per Maggiore a centrocampo.

(Gazzetta.it)