Eriksen, per Biasin parole da “professionista”. Ordine polemizza: “Santo subito no?”

Il giornalista ha avuto da ridire sul commento del collega che aveva citato le parole del centrocampista sulla sua permanenza all'Inter

Eva A. Provenzano

Le parole di Eriksenrilasciate a Tv2, in Danimarca, e raccolte da FCINTER1908.IT, sono state riprese sui social anche da Fabrizio Biasin. «Non volevo scappare dall'Inter, volevo lottare per il mio posto. È stupendo giocare per questa squadra. Ora vivo un momento bellissimo», le parole del danese.

«Chris ha cambiato e svoltato nelle prestazioni, nell'essere decisivo nelle nostre partite. Ci ha sempre provato. All'inizio non era solo una questione di serenità, ma era anche una questione di abituarsi ad un calcio differente, molto tattico, quello italiano, che non ti permette errori. In questo momento si è adattato al nostro campionato italiano ma anche al sistema di gioco che proponiamo», ha detto ieri Stellini - il vice di Conte - a proposito del giocatore.

E il giornalista di libero, di chiara fede nerazzurra, ha sottolineato: "Un professionista", per dire che il centrocampista è riuscito a resistere anche in momenti complicati, quando sembrava ad un passo dall'addio. Il commento di Biasin non è stato evidentemente apprezzato da Franco Ordine. Che ha scritto polemizzando: "Ma farlo santo subito non sarebbe meglio?".