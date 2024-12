Clima pesante in casa Milan. La festa per i 125 anni del club arriva in un momento complicato della stagione rossonera, dopo il pesantissimo sfogo di Fonseca in Champions League, pochi minuti dopo la sofferta vittoria con la Stella Rossa.

Cosa ha detto Fonseca

"Sono una persona che non è soddisfatta solo col risultato. Ovviamente la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo in una buona posizione ma io sono così, ci sono cose difficili da cambiare. E a volte sono stanco di lottare con queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se nella squadra tutti possono dire questo. Avevamo l'obbligo di arrivare qui, oggi, e fare di tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto".