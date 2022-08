Lecce-Inter, Palmeri: “Sul gol di Dumfries gira questa bufala”

Su Twitter Tancredi Palmeri risponde a chi ha polemizzato sul gol di Dumfries nel recupero. Per qualcuno il gol è arrivato qualche secondo dopo la fine del recupero, in realtà non è così come spiega il giornalista: "Gira una bufala su un tempo di recupero allungato per fare segnare l’Inter. A parte che l’arbitro può decidere quanto dare in più perché possono esserci perdite di tempo. Ma questo è il momento esatto in cui il pallone entra in gol".