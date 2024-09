Monza-Inter è finita con un pareggio, lasciando un po' di fisiologica delusione in casa nerazzurra. I ragazzi di Inzaghi hanno faticato a concretizzare e diversi giocatori non sono sembrati all'altezza. Si è parlato soprattutto dei giocatori che di solito trovano meno spazio e che non sono riusciti a sfruttare l'occasione di ieri per mettersi realmente in mostra.