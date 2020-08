Inter, quante occasioni da Barcellona: Vidal rimane in cima alla lista di Conte, Suarez…

La rivoluzione in atto a Barcellona potrebbe riguardare da vicino l’Inter: l’epurazione decisa dai vertici catalani mette sul mercato a condizioni decisamente favorevoli diversi elementi che farebbero decisamente comodo ai nerazzurri. Secondo il Corriere della Sera, i primi due nomi sarebbero quelli di Arturo Vidal e di Luis Suarez: “I saldi del Barcellona ingolosiscono l’Inter. Arturo Vidal in uscita, a Conte servirebbe come il pane e rimane in cima alla lista dei desideri. Bisognerà poi vedere le partenze: di offerte concrete non ce ne sono né per Skriniar né per Brozovic. Il Barcellona si era fatto avanti per Lautaro, la trattativa si è fermata. Certo dovesse partire l’argentino (90 milioni sarebbero sufficienti), si potrebbe fare più di un pensiero a Suarez, nonostante l’ingaggio da 18 milioni“.