Continuano a far parlare le dichiarazioni Bernardo Silva. In un'intervista a Record, il centrocampista del Manchester City ha posto l'attenzione sulle tante gare che i giocatori sono costretti a giocare in una stagione. "Il calendario è completamente pazzesco. In Champions League se non ti qualifichi agli ottavi devi giocare ancora due partite. Va bene che le squadre siano più numerose, ma non dico che sia facile. Non è stato facile. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici. Il carico di partite a cui siamo sottoposti è assolutamente assurdo".