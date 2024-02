Su X Maurizio Pistocchi commenta la scelta di Rocchi di non affidare a Daniele Orsato Inter-Juve. "Come avevo previsto a suo tempo, la disastrosa direzione di Orsato in Inter-Juve del 2018 è una macchia indelebile sulla storia sportiva del miglior arbitro di questa generazione, ma la colpa non è solo sua".