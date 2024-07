Non è passata inosservata la polemica sollevata da Walter Zenga all'indirizzo del suo ex vice allenatore Benito Carbone guiderà la formazione U18 nerazzurra. "Oggi ero in sede all'Inter, casa mia, la mia vita e ho appreso che l'Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non se lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà... Va beh Inter, forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi...", scriveva giorni fa un delusissimo Walter.