125 gol in partite ufficiali con l'Inter per Lautaro Martinez . È ottavo nella classifica dei migliori marcatori di sempre nella storia del club nerazzurro. Un traguardo arrivato nella gara contro la Salernitana alla quale ha segnato anche al ritorno dopo i quattro gol dell'andata. L'argentino, sui social, ha celebrato la vittoria sua e dei suoi compagni e poi si è soffermato anche sul suo record personale.

"Per prima cosa sono molto contento per un altro risultato positivo in casa davanti ai nostri tifosi. Inoltre sono orgoglioso di aver raggiunto un altro traguardo personale importante, 125 gol con questa maglia, per me un vero onore. Si continua a lavorare su questa strada", ha scritto in un post il capitano.