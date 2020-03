Pupo ammette: “Su Wanda ero prevenuto: pensavo che visti i suoi rapporti con il calcio…”

Pupo e Wanda Nara hanno conquistato il cuore dei telespettatori e funzionano ormai come una coppia collaudata sul palcoscenico del Grande Fratello Vip. Enzo Ghinazzi ha raccontato ai microfoni di Novella 2000: “ Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto. Non sapevo a cosa andassi incontro . Ho approcciato Wanda durante una cena al ristorante Baglioni di Milano dove c’erano anche i vertici Mediaset per parlare del nostro progetto. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece, non è affatto così. Oggi per me è come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Le voglio un gran bene… Ho scoperto addirittura che ha degli aspetti di pudicizia. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale ”.

Pupo ha spiegato anche perché Wanda non abbia (ancora) sfondato nella televisione italiana

(Novella 2000)