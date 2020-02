Wanda: “Icardi uomo che mi valorizza. Io al GF? Mi verrebbe voglia di fare l’amore…”

Wanda, nella Casa del Grande fratello non entrerebbe mai. Il motivo? A spiegarlo è proprio la showgirl argentina nella lunga intervista concessa a ‘Chi’: «Il fatto è che viene voglia di fare l’amore – all’Isola no, perché hai fame, me l’ha detto una ex naufraga, ma nella Casa sì – e io non potrei. O dovrei scappare. Cerco di essere sempre ironica, anche se per il Gf volevo mostrarmi un po’ diversa: è la prima serata, uno show, metto abiti aderenti, colorati, per il tailleur c’è sempre tempo»

E quando suo marito la vede vestita di rete che dice?

«Gli mando sempre la foto della mise scelta e se non gli piace la rivedo perché lui ha un buon occhio. E il suo giudizio è importante, non è geloso, se mi dice “non metterlo” è perché mi sta male».

In ogni caso lei con il Gf, rispetto a Icardi, altro che fare un passo indietro. O no?

«Sì, è un’esperienza importantissima, è un mio inizio. E Mauro è un uomo che mi valorizza, fra noi non c’è il passo avanti o il passo indietro, c’è il passo doppio: a volte è il suo momento, lui fa le partite o c’è un evento, a volte il mio».

Senta, Wanda, lei in una puntata ha detto che deve lavorare per i suoi figli. Ora è anche sposata a uno dei calciatori più quotati del mondo: le due cose, dichiarazioni e fatti, non stonano un po’?

«Guardi, sono convinta che si insegni tutto con l’esempio e nulla con le parole. Il mio desiderio è che i miei figli abbiano una carriera, un lavoro, un’indipendenza. Da grandi dovranno rispettare il denaro e per farlo devono sapere quanto costa averlo. È vero, sono sposata da sette anni con Mauro, guadagno bene, anche come sua manager, siamo in comunione dei beni… Ma io mi sveglio anche alle quattro della mattina per una campagna pubblicitaria. E Mauro mi dice: “Non ci credo”. A me, a fronte di tutto quello che è successo nella vita, viene difficile dire di no a una proposta di lavoro, ho vissuto altri anni e altri tempi».

Suo padre ultimamente non è stato tenero con lei proprio in questo senso. Ha detto che lei sta con Mauro solo per il suo denaro.

«È una storia molto lunga: mio padre, quando ero ancora sposata con Maxi (Lopez, ndr), cercava di fare affari con lui. E anche con me, a volte. Ed era sempre in perdita, ma io facevo finta di niente, minimizzavo perché cercavo di aiutarlo. Quando poi il mio matrimonio è andato in pezzi, lui si è messo dalla parte di Maxi. Papà sa benissimo che quando sono tornata in Argentina avevo le mie cose, le mie case, avevo ritrovato una trasmissione quotidiana in tv ed ero felice.

E c’era quando ho cominciato a frequentare Mauro. Io, allora, non stavo uscendo con un uomo brutto o antipatico… Mauro è meraviglioso. Da allora, però, se papà può dire qualcosa contro di noi, lo fa. Difende il mio ex marito ed è l’ultimo rimasto, visto che, per esempio, sono due anni che Maxi non paga gli alimenti ai figli (io, per me, non ho chiesto niente). Papà, comunque, non lo vedo più, come si può parlare male della propria figlia? Mauro conosce tutta la storia e a volte non concepisce tanta cattiveria. Per il resto della mia famiglia, comunque, io sono un orgoglio».

Fra poco (oggi, ndr) sarà il compleanno del suo Maurito…

«Sì, faremo una festa con tutti gli amici, in un locale a Parigi. Il party sarà giovedì; venerdì rientrerò con tutti e cinque i bambini (sabato c’è la sfilata di Francesca). Magari li porto in diretta, Pupo e Alfonso mi daranno una mano». O abbandoneranno la chat…

A margine, ha poi aggiunto: “Non mi sarei mai aspettata un matrimonio come quello che ho adesso, con un uomo come Mauro, di avere altri figli, un lavoro così… La vita fa mille giri, domani non so come sarò fisicamente o emotivamente, ma so anche che se non avessi sofferto non sarei consapevole della mia felicità. Certo, un divorzio è tremendo, ma non sono una vittima. E nella vita c’è sempre altro. Allora, non soltanto conta vivere gli anni migliori, ma anche e soprattutto sapere che li stai vivendo».