Radu mantiene la promessa: risate e like per il commento social al gol di Ranocchia

"Adesso vado a commentare il gol di Ranocchia sui social", aveva promesso ieri sera il portiere nerazzurro. Risate assicurate

Andrei Radu, intervistato ieri da Inter TV, si era detto soddisfatto del debutto ma un po' meno del gol entrato nella sua porta e che porta la sua firma. Il portiere nerazzurro, famoso anche per i botta e risposta sui social, aveva promesso che avrebbe commentato il post di Andrea Ranocchia con le immagini dello splendido gol realizzato ieri. Il commento è arrivato e ha riscosso come sempre risate e apprezzamenti, per la grande dose di autoironia. Il riferimento è naturalmente al gol: "Meglio il mio".