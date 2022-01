Radu: “Contento per il mio debutto, meno per l’autogol. Ranocchia? Adesso vado…”

Le parole del portiere ai microfoni di Inter TV

Radu ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro l'Empoli: "Sapevamo che l'Empoli voleva vincere. Di cuore e di grinta abbiamo portato la qualificazione a casa. Il gol di Ranocchia? Sicuramente diventerà un meme. Sono contento per il mio debutto stagionale meno per il mio primo gol... autogol. Sono contento per Sensi e Ranocchia, perché ce la mettono tutta in allenamento. Tutte le squadre che vengono a giocare qui danno tutto. Andreazzoli l'ho avuto a Genova, sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Sapevamo di dover essere sul pezzo. Adesso vado a commentare la foto di Ranocchia... (ride)".