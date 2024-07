Su X Fabio Ravezzani critica il sindaco di Milano per la gestione dello stadio: "Sala rischia di passare alla storia come il sindaco che ha lasciato andare in rovina uno dei monumenti più prestigiosi di Milano. Dopo anni di indifferenza e supercazzole implora Milan e Inter di prendere San Siro in gestione e ristrutturare un impianto che ha un secolo di vita".