Un altro pari in extremis, ma questa volta la Juve è contestata e scoppia il caso Vlahovic. I bianconeri mantengono l'imbattibilità, ma contro il Venezia rischiano davvero la figuraccia. Il serbo al 95' evita il tonfo su rigore, poi dopo un confronto con i tifosi rientra negli spogliatoi prima dei compagni e si becca gli insulti della Sud. Il grande assente è Thiago Motta, squalificato e costretto ad assistere alla sfida dalla tribuna: in panchina c'è il vice Hugeux, in campo è la stessa Juve vista contro il City ad eccezione degli americani McKennie e Weah al posto di Locatelli e Conceicao. Ma i risultati non si vedono. E ovviamente scatta il confronto con la gestione Allegri.