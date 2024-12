"Gatti ha un po' di follia, fisicamente ricorda Chiellini in marcatura, ha prestanza e durezza. Ma di diverso ha che ogni tanto gli si chiude la vena e parte in avanti. Adesso si sta un po' permettendo di sciogliere le briglie. Motta mi ricorda il primo Lippi, un Lippi giovane, è una squadra solida, che gioca prevalentemente di rimessa a dispetto di quello si aspettava dall'inizio. Ha 42 anni, fisicamente sembra il fratello maggiore dei giocatori, ha un atteggiamento paterno"

"Chi prenderei a gennaio? Kean. Ah no l'abbiamo già dato via. La Juve deve stare nei 4, è l'obiettivo più concreto che si può puntare. Anche se so che alla Juventus hanno ancora l'ambizione di scudetto, sono contento che ce le abbiano ma vedo Inter e Atalanta nettamente più forti. Ho parlato con qualcuno della Juventus sì ma le due nerazzurre sono più forti"