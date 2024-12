Dopo il pari della Juventus per 2-2 all'Allianz Stadium contro il Venezia, il giornalista Enrico Varriale ha analizzato la sfida e l'esito, con il calcio di rigore concesso ai bianconeri al 95' e trasformato da Vlahovic.

"Non era tutto oro quello che ha luccicato contro il City. Venezia ultimo in classifica sfiora la vittoria negata da un rigore generoso concesso da Giua al 93' alla Juventus che esce tra i fischi dello Stadium. 10°pari per Motta. Con questo ritmo la Champions è un miraggio".