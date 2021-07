Inter, prime reazioni vip alla nuova maglia. Per lady D’Ambrosio è ‘sbem’, Cattelan…

Alla moglie del giocatore nerazzurro la nuova maglia dell'Inter piace moltissimo. A questo proposito Alessandro Cattelan ribadisce un concetto...

Enza De Cristofaro ha espresso immediato apprezzamento per la nuova maglia, definendola "sbem". E Alessandro Cattelan, che aveva dedicato un post per osannarne l'effetto dopo un'iniziale delusione, ha ribadito il concetto: "Oh la maglia è una bomba". I due non sembrano essere i soli a pensarla in questo modo...