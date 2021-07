Dopo la prima amichevole arriva la sentenza di Cattelan per la novità di casa Inter

Il noto conduttore, tifoso nerazzurro, ha detto la sua dopo la prima uscita ufficiale della squadra di Inzaghi

Una vera e propria sentenza. AlessandroCattelan, conduttore e noto tifoso dell'Inter, ha visto la partita contro il Lugano ha detto la sua su quella che in settimana era stata una polemica in casa nerazzurra. La maglia scelta dalla società, quella che ha come sfondo la pelle del biscione, come prima per la nuova stagione non era piaciuta a tutti. Ma una volta vista indossata dai nerazzurri, proprio in occasione della gara contro gli svizzeri, forse in tanti come lui hanno cambiato idea.