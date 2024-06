Nel corso del programma Kick-Off, Sandro Sabatini ha raccontato la sua esperienza a Tiki Taka. In particolare il giornalista ha raccontato un retroscena su Wanda Nara e una chiamata di Spalletti, allora allenatore dell'Inter. In studio presente anche Andrea Ranocchia . Sabatini: "Con Wanda mi scatenavo, la facevo parlare lei partiva, gli ascolti andavano e facevo più danni della grandine".

Sabatini: "Solo una volta, parlo con Spalletti, una telefonata molto lunga e lui mi disse: "Ma ti rendevi conto o no?". E io dissi: "Sì, mister, me ne rendevo conto". Ma era per il programma, lavoravo per il programma, mica per l'Inter. mi scuso, certo che mi scuso perché si facevano dei danni con Wanda e Icardi nello spogliatoio. Da quello che mi risulta Spalletti si trovò a decidere tra il gruppo europeo e Icardi e pochi suoi fedelissimi. Scelse giustamente il gruppo europeo perché sennò la squyadra era completamente spaccata".