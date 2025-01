"Scusate ma sono un po' insofferente, vi chiedo perdono. Ma fino a qualche tempo fa non ne potevo più di quelli che mi odiavano, mi scrivevano giornalaio, ti paga il fantino, vai al gabbione e adesso sinceramente mi danno perfino noia tutti quelli che mi scrivono goat, hai ragione te, grande Sandrone o Sandrino, dipende dalla confidenza. Ragazzi, io faccio il giornalista, io faccio il cronista. Ho tentato di avvisarvi che era in atto una disinformazione per babbei, propagata come una propaganda da personaggi di medio basso livello dal punto di vista professionale e calcistico.

E voi non ci credevate, abboccavate a tutte le fake news. Ma pensavate veramente che la Juventus poteva essere tutta colpa dell'allenatore? Pensavate veramente che lui era l'anticalcio? Pensavate veramente che per vincere servivano mentalità, atteggiamento? Pensavate veramente che era tutta una questione di schemi? Pensavate veramente che tra Thiago Motta e Allegri c'era la differenza come per la bacchetta magica. E che la Juventus avrebbe ricominciato a giocare bene e a vincere? Pensavate veramente che tra Giuntoli e Marotta non ci sia una differenza enorme? Adesso che mi dite? Avevi ragione te.