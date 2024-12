"La spettacolarizzazione che stiamo vivendo in diretta, ne beneficiamo e siamo tutti contenti. Ma bisogna dire che è ridicolo, e dico ridicolo per essere garbati, quello che sta succedendo al Milan. È ridicolo. Ma che significa sono americani? Scaroni è italiano, Furlani è italiano, Moncada è francese, non so di dov'è, Ibrahimović è svedese. Che vuol dire sono americani. Ma questo è il Milan. Che c'entra che sono americani? Che le facciano a Boston o da qualche altra parte qieste cose"