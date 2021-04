Social / Salcedo torna a San Siro: “Partita speciale per me”. Messaggio per l’Inter?

Domenica speciale per il giovane attaccante classe 2001, che con il suo Verona ha affrontato la squadra proprietaria del suo cartellino

Una domenica speciale per Eddie Salcedo, che nella giornata di ieri ha affrontato con il Verona la squadra proprietaria del suo cartellino: l'Inter. Il giovane attaccante classe 2001 ha affidato a un post pubblicato su Instagram le emozioni del tornare a San Siro e rivedere i suoi ex compagni: "Una partita speciale per me, in uno stadio che mi trasmette sempre una grande emozione. Peccato per il risultato, abbiamo dato tutto fino alla fine. Orgoglioso di questo gruppo. Forza Verona". Sullo sfondo della foto compare un enorme logo dell'Inter: che sia un messaggio rivolto proprio ai nerzzurri?