Samuel, Lega fa gli auguri ma con la maglia della Roma: bufera social. Ma c’è un perché

Gli auguri della Lega a Walter Samuel hanno scatenato l’ira dei tifosi dell’Inter. Su Twitter l’account della Lega ha postato una foto dell’ex difensore con la maglia della Roma per fare gli auguri all’argentino: “Uno degli eroi dello scudetto giallorosso!“. Un tweet che non è piaciuto ai tifosi nerazzurri che hanno fatto notare come con la maglia dell’Inter il difensore abbia vinto più di uno scudetto. Ma dietro il tweet c’è una spiegazione. Infatti su Facebook la Lega aveva postato una foto di Samuel ma stavolta con la maglia dell’Inter, il tutto accompagnato da questa frase: “L’invalicabilità vincente del triplete nerazzurro“.