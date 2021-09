Inter, la carica di Sanchez: “Piano piano il leone sta tornando a ruggire”

Il cileno, che ieri ha giocato negli ultimi 20 minuti, sta tornando al top della forma

Simone Inzaghi lo ha aspettato e 'piano piano' Alexis Sanchez sta tornando al top della forma. Dopo la ricaduta in nazionale, il cileno si è ripreso dall'infortunio al polpaccio destro che gli ha fatto saltare Genoa e Verona, ha visto il campo con Bologna (23') e Fiorentina (20').

L'attaccante può rappresentare un'arma importante per il tecnico nerazzurro, un modo per far rifiatare Lautaro o Dzeko visti i tanti impegni che attendono la squadra. Intanto Sanchez è più carico che mai: "Piano piano il leone sta tornando a ruggire".